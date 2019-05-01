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Galatasaray'da flaş Babel gelişmesi

Galatasaray'da flaş Babel gelişmesi

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başladı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Galatasaray, İngiltere Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham'da futbol yaşamına devam eden Ryan Babel ile transfer görüşmesi yapıyor.

İngiliz Sky Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar ile Hollandalı futbolcu temas halinde.

3 yıl için 10 milyon euro istiyor
Ryan Babel'in 3 yıl için 10 milyon euro istediği, sarı kırmızılı ekibin bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Hollandalı yıldızın olası transferi sonucunda Galatasaray bonservis bedeli ödenmeyecek.

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