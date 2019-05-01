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İbrahim Kalın -Jeffrey görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama Kritik zirve bitti

İbrahim Kalın -Jeffrey görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama Kritik zirve bitti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Güvenli bölge, İdlib mutabakatı ve Münbiç yol haritası gündeme geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

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Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, idlib mutabakatının korunması, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.

Nihai sonuç ve uygulama konusunda fikir birliği

Oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Suriye konusunda işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

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