Caster Semanya için tarihi karar

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Olimpiyat ve dünya şampiyonu Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'nın cinsiyet davasına yaptığı itirazı reddetti.

Güney Afrikalı atlet Caster Semanya, Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) kadın sporcuların testesteron seviyelerinin kısıtlanması kararına karşı CAS'da açtığı davayı kaybetti.

Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF), yeni kuralında testosteron hormonu yüksek olan kadın sporcuların, belirlenen seviyeye indirilmesini zorunlu kılmıştı. CAS, bu karara itiraz eden Güney Afrikalı atletin başvurusunu reddetti.

CAS'dan yapılan açıklamada; "Kurulumuz yeni cinsiyet kuralını ayrımcı bulmakla beraber bu durumu, adil yarışma koşullarını sağlanması için oy çokluğuyla gerekli görmüştür." ifadeleri kullanıldı.

CAS'ın aldığı karara göre 28 yaşındaki atlet, hemcinsleriyle yarışmak için testosteron düşürücü ilaç kullanacak. Semenya ve cinsel gelişim farkları olan diğer atletler, 400-1500 metre koşularında yarışabilmek için ilaç almak ya da kategori değiştirmek zorunda kalacaklar.

"Doğal, doğduğum gibi koşmak istiyorum"

28 yaşındaki Semenya IAFF'in kısıtlamasının "adil olmadığını" savunmuş ve "Doğal, doğduğum gibi koşmak istiyorum" demişti. CAS'a yaptığı başvuru reddedilen atlet, kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşlerini; "Bazen tepki vermek için tepkisiz kalmak daha iyidir" şeklinde aktardı.

Kadın atletizminin son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri olan Caster Semenya'nın 2 Olimpiyat, 3 Dünya Şampiyonluğu bulunuyor. Semenya, ilk Dünya Şampiyonluğu'nu kazandığı 2009'un ardından sporcular karşısındaki genetik avantajı tartışılmaya başlanmıştı.

Süreç içerisinde medyada yer alan haberlerde Semanya'nın kanında bir kadın atlete oranla normalden yüksek testesteron değerleri bulunduğu belirtilmişti. IAAF'in 2017'de yaptırdığı araştırmada, testesteron seviyesi yüksek kadın atletlerin rakiplerine göre performansını yüzde 3 oranında artırabildiği dile getirilmişti.

IAAF'nin yeni kuralları 8 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Atletlerin Katar'ın başkenti Doha'da 28 Eylül 2019- 6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yeni kurallara uyması gerekecek.