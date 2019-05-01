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Süleyman Soylu: Ağızlarının payını aldılar

Süleyman Soylu: Ağızlarının payını aldılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin, "İyi bir başlangıç yaptınız sezona. Kış üslenmesinden çıkar çıkmaz ağızlarının payını aldılar. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor. Dün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) unsurlarının karadan sürdürdüğü operasyona, havadan da ATAK helikopterleriyle destek veriliyor.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu.

Baykan ilçe kırsalındaki Kalamis Dağı bölgesinde operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'dan bilgi alan Atik, başarılı operasyonda emeği geçen Atabay ve güvenlik güçlerini kutladı.

Vali Atik, burada görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya operasyona ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu, Vali Atik'e, "Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok güzel bir operasyonun altına imza attılar. Bence sezona iyi bir başlangıç yaptılar, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bakan Soylu, görüştüğü Tuğgeneral Atabay'ın, "Verdiğiniz feyiz ile kararlılıkla devam ediyoruz. Kalamis grubu çökmüş oldu." ifadeleri üzerine, şunları kaydetti:

"İyi bir başlangıç yaptınız sezona. Kış üslenmesinden çıkar çıkmaz ağızlarının payını aldılar. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün kahraman arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güçlerine, bileklerine, ferasetlerine Allah kuvvet versin. Memleketimizi sevindirdiler. İnşallah bu başlangıç önemli bir döneme doğru hepimizi götürecek. Buna inancım tamdır. Allah onları muhafaza etsin, onları korusun."

Tuğgeneral Atabay daha sonra Soylu'ya cep telefonundan operasyon bölgesini gösterdi. Vali Atik de telsiz görüşmesi ile güvenlik güçlerini kutladı.

Güvenlik güçlerine Bakan Soylu'nun selamını ileten Atik, "Yaptığınız operasyondan dolayı son derece memnun oldu. İnşallah bu operasyonlarımız devam edecek. Alçakların başına bu dağları yıkacağız, bunları inlerine tıkacağız. Allah'ın izniyle, sizlerin sayesinde bu işi başaracağız." diye konuştu.

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