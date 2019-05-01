Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz görevinden istifa etti

ANKARA 'nın Pursaklar ilçesi Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz 31 Mart seçimlerinde rekor oyla seçilmişti.

AK Parti'de yerel seçim sonrasında istifa şoku yaşandı. Bir ay önce seçilen Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ani bir kararla görevinden istifa etti.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Yılmaz, istifasına ilişkin dilekçesini Ankara il yönetiminde yer alan oğlu Mücahit Yılmaz aracılığıyla Pursaklar Kaymakamlığı'na teslim etti.

Habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Yılmaz ile genel merkezde dün gece görüştü. Erdoğan'ın ikna çalışmasına olumsuz cevap verilmesi üzerine parti yöneticilerine 'ısrarcı olmayın' dediği öne sürüldü.

Ankara'da en yüksek oyu alan başkan

2015'te AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Yılmaz, 5 aylık kısa süren milletvekilliğinin ardından yeniden aday yapılmamıştı. 31 Mart'ta Pursaklar Belediye Başkan adayı olan Yılmaz, yüzde 72'yle Ankara'da merkez ilçeleri içinde en yüksek oyu almıştı.

Yılmaz değiştirdiği araçların fotoğraflarını da paylaştı.



Dün makam aracını tasarruf için satıp daha ucuz olanı aldı

Yılmaz'ın neden istifa ettiği bilinmiyor. Yılmaz'ın görevdeki son icraatı dün makam aracını değiştirmesi oldu.

Ayhan Yılmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pursaklar Belediyesi olarak almış olduğumuz tasarruf kararları doğrultusunda makam aracımızı daha ekonomik bir araçla değiştirdik. Eski makam aracını satarak hem bütçemize katkı sağlayacağız hem de israfın önüne geçmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

Ayhan Yılmaz kimdir?

Aslen Ankara çubuklu olan Ayhan Yılmaz, 1963 yılında Ankara Altındağ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1979 yılında lisans eğitimi için Mısır'a gitti. El-Ezher Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında öğrenim gördü. Ardından Medine İslam Üniversitesi'ne geçiş yaptı ancak zorunlu sebeplerden dolayı eğitimini tamamlayamadan dönüş yaptı.

Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nde görev alan Ayhan Yılmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlayan Yılmaz sırasıyla, Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi, Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FP Grup Başkan Vekili, 3 dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili, 2 dönem Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı, 5 seçimde Ankara İl SKM başkanı olarak görev aldı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ayhan Yılmaz iyi derece Arapça bilmektedir ve ticaret ile uğraşmaktadır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıydı.

Ayhan Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Ankara Pursaklar Belediyesi Başkan Adayı oldu.