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Romanya'da dev hortum paniğe sebep oldu

Romanya'da dev hortum paniğe sebep oldu

Romanya’da nadir görülen dev hortum paniğe sebep oldu. 7 kişinin yaralanmasına sebep olan hortum evlerin çatılarını da uçurdu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'in 70 kilometre kuzeyinde meydana gelen dev hortum en az 7 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'in 70 kilometre kuzeyindeki Drajna'da meydana gelen dev hortum korkuttu. Bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşatan doğa olayında en az 7 kişinin yaralandığı belirtilirken içinde 39 yolcu bulunan otobüsün de devrildiği belirtildi. Dev hortum, bazı evlerin çatılarını da uçurarak maddi hasara neden oldu.

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