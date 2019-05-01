Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Liginde dörtlü finale yükselen iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i tebrik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran @FBBasketbol ve @AnadoluEfesSK takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum. Dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın!"