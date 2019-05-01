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10 bin dolar maaş tek şart 'gezmek'

10 bin dolar maaş tek şart 'gezmek'

ABD’li Behr boya firması, yazın üç ay ABD ve Kanada’yı gezerek farklı renkler arayacak birini arıyor.

Behr isimli boya firması renklerle ilgilenen ve seyahat etmeyi sevenler için rüya gibi bir iş teklif ediyor. Firma için yeni renkler arayacak ve renklerin isimleri için ilham verecek, maceraya açık, yeni renkleri keşfetmekten mutluluk duyacak bir kişi aranıyor.

Seçilecek aday her gittiği yerde notlar alıp fotoğraflar çekecek, yolculuğunu sosyal medyada ve firmanın Colorfully isimli blogunda paylaşacak. Görevin sonunda ise firmanın pazarlama ekibi ile birlikte yeni renklere isim verilmesi çalışmalarında yer alacak. 15 Mayıs’a kadar başvuruların alınacağı bu iş için seçilen kişiye ayda 10 bin dolar maaş verilecek.

Başvuru sahipleri için kıtasal ABD veya Kanada’da ikâmet etmesi ve 21 yaşının altında olmaması şartı bulunuyor. 

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