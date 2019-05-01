Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir vatandaşı eski başbakan Ahmet Davutoğlu ikna etti. İntihara kalkışan şahsın üzerinde AK Parti baskılı tişört ve sırtına bağladığı Türk bayrağı göze çarptı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü korkuluklarına çıkan D.Y. intihar girişiminde bulundu.

İşitme engelli ve 34 yaşında olduğu öğrenilen D.Y., o sırada köprüden geçmekte olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aracını durdurması ve kendisi ile iletişime geçmesi sonucu intihardan vazgeçti.

Korkuluklardan inen D.Y., daha sonra Davutoğlu'nun aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

AK Parti tişörtü ve Türk bayrağı

Öte yandan intihar etmeye kalkışan şahsın üzerinde AK Parti baskılı tişört ve sırtına bağladığı Türk bayrağı göze çarptı.



