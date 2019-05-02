HABER /  POLİTİKA

AK Partili Belediye Başkanının istifa sebebi ortaya çıktı!

AK Partili Belediye Başkanının istifa sebebi ortaya çıktı!

Ankara'da rekor bir oy sayısı alarak Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldık" dedi.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Pursaklar Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Ayhan Yılmaz, sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa etti.

"Bu insani bir durum

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda, partisinin Ankara İl Başkanı Hakan Han ile birlikte kameraların karşısına geçen Yılmaz, istifasını açıkladı. 25 yıldır Ankara'da çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldık. Bu tamamen insani bir durum. Gerçekten böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kalmayı istemezdim ama sağlık herkesin başına gelebilecek bir durum" dedi.

'Ak Parti'nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim'

İstifası öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak iznini aldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda iznini istedim. Kendisi de anlayış gösterdi. Ömrüm olduğu, sağlığım elverdiği müddetçe AK Parti'nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim. Pursaklar halkına bize gösterdiği teveccüh için teşekkür ederim. Haklarını helal etmelerini diliyorum. Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Partimizin bir neferi olarak bundan sonra da partimizin hizmetinde olacağımı beyan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Bundan sonraki süreçte, eğer yerel yönetimlerde sağlığın el verir de çalışırsan mutlu oluruz' dedi. Sağlığımız el verirse Haseki Başkanla birlikte Yerel Yönetimler Merkezi'nde, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaya gayret edeceğiz."

İlgili Haberler
Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz görevinden istifa etti
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Alanyaspor erteleme talebini geri çekti
Alanyaspor erteleme talebini geri çekti
Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e tebrik
Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e tebrik
Antalya'da fotoğraf çekmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
Antalya'da fotoğraf çekmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
AK Parti'den 'İstanbul' duyurusu
AK Parti'den 'İstanbul' duyurusu
600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi
Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın Müslüman Kardeşler politikasına eleştiri
Trump'ın Müslüman Kardeşler politikasına eleştiri
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Vladimir Putin internet güvenliği yasasını onayladı
Vladimir Putin internet güvenliği yasasını onayladı
Kahramanmaraş'ya fosseptik çukuruna düşen Zeynep öldü
Kahramanmaraş'ya fosseptik çukuruna düşen Zeynep öldü
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
10 bin dolar maaş tek şart 'gezmek'
10 bin dolar maaş tek şart 'gezmek'
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Yorumlar 1 yorum