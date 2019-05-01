HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den CHP'ye 'PKK' tepkisi

AK Parti'den CHP'ye 'PKK' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Çelik açıklamasında, "Bir kere daha CHP yönetimi, yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini suçladı" ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Çelik açıklamasında, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin bir yetkilisine referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar. CHP sözcüsü ve bir genel başkan yardımcısı hükümetimizin PKK/PYD ile görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu yalan iddiayı, ABD’li bir yetkiliye dayandırıyor. Bir kere daha yabancı devletlerin yetkililerini esas alarak kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız. 

"CHP bu yalanı yabancı bir devlet yetkilisine dayandırıyor"

Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP’nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz. Buna defalarca şahit olduk. Şimdi bir kere daha yalana başvuruyor CHP. Hükümetimizin PKK /PYD terör örgütleri ile görüşme yaptığını söylüyor. Bu yalanı da yabancı bir devlet yetkilisine dayandırıyor. Kendi hükümetine karşı başka devletler adına konuşan bir zihniyet bu." ifadelerine yer verdi.

PYD/YPG Türkiye’ye saldırmaz demişlerdi

Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri “PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye’ye saldırmaz” demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak, başka devletlerin yetkililerinin propagandalarına sahip çıkıyorlar.

Kendi hükümetine ve devletine karşı siyaset üretene...

CHP’ye kendi sözlerini hatırlatarak eleştiri getirdiğimiz zaman “biz Kuvayi Milliye’nin devamıyız, bize böyle şeyler söylenemez” diyorlar. Başka devletlerin sözlerini esas alarak kendi hükümetine ve devletine karşı siyaset üretene Kuvayi Milliye denemez.

Kara propagandaya sahip çıkıyorlar

Dışımızdaki odaklar Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimizin dış politikasına dönük bir kara propaganda ürettiği zaman bunları sahiplenen ilk odak CHP oluyor. Bugün bir kere daha gördük bunu.

İlgili Haberler
CHP Sözcüsü Faik Öztrak "AK Parti ve MHP'nin derdi oy saymak değil süreci uzatmak" CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Maltepe sayımına çok sert eleştiriler! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan önemli "İstanbul seçimi" açıklaması! Faik Öztrak "İmamoğlu'nun mazbatası verilmelidir"
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adres soran kadına dehşeti yaşattı
Adres soran kadına dehşeti yaşattı
600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Iker Casillas Porto idmanında kalp krizi geçirdi
Iker Casillas Porto idmanında kalp krizi geçirdi
Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı
Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı
Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi
Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi
10 bin dolar maaş tek şart 'gezmek'
10 bin dolar maaş tek şart 'gezmek'
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'den tutuklanan emekli albay 'Balyoz' sanığı çıktı
FETÖ'den tutuklanan emekli albay 'Balyoz' sanığı çıktı
Liverpool taraftarı Bercelona'da rezillik çıkardı
Liverpool taraftarı Bercelona'da rezillik çıkardı
Söz 81. bölüm ilk sahne
Söz 81. bölüm ilk sahne
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Soylu ve Ersoy'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Soylu ve Ersoy'u kabul etti
Romanya'da dev hortum paniğe sebep oldu
Romanya'da dev hortum paniğe sebep oldu
Çarpışma 20. bölüm fragmanı
Çarpışma 20. bölüm fragmanı
Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın
Liverpool - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar 1 yorum