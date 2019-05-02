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Erdoğan'dan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Erdoğan'dan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselen iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes´i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum. Dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın!"

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