Bursaspor'da 'Mesut Bakkal' umudu

Süper Lig’de kritik haftalara girerken Bursaspor’da kalan 4 maçın her birine final gözüyle bakılıyor. Son 3 sezonda Mesut Bakkal ise çalıştırdığı takımlarla, son 4 haftada iyi bir grafik çizdi.

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, sezonun son 4 haftasına küme düşme hattında giriyor. 30’uncu hafta sonunda 30 puanda kalan yeşil beyazlılar, averajla Göztepe’nin gerisinde 16’ncı sırada yer alırken; kalan maçların her birini ise final olarak görüyor.

Özellikle kümede kalma mücadelesi verdiği ekiplerle karşılaşacak olan Mesut Bakkal’ın öğrencileri, bu hafta bir puan gerisindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Hemen akabinde Antalyaspor deplasmanına çıkacak Bursaspor, Göztepe’yi sahasında ağırlayacak ve ligi Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında tamamlayacak.

Henüz siftah yapamadı

Kötü gidişata ‘dur’ demek için teknik direktör değişikliğine giden ve Samet Aybaba’nın yerine Mesut Bakkal’ı getiren Bursaspor, yeni teknik adamıyla henüz galibiyete ise ulaşamadı. Mesut Bakkal’ın başında olduğu son 3 maçta yeşil beyazlılar; Trabzonspor’a kaybederken, Kasımpaşa ve Akhisarspor ile de berabere kaldı. Son 16 lig maçında sadece bir galibiyet alabilen Bursaspor, ligin ikinci yarısının ise en kötü performans sergileyen ekiplerinden biri oldu. Ancak Mesut Bakkal’ın takımlarının son haftalardaki grafiği ise umut aşılıyor.

3 takımla da iyi performans sergiledi

Teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünde ligin alt sıralarındaki ekiplerle mücadele veren ve ‘Bu psikolojiyi bilirim’ diyen Mesut Bakkal, çalıştırdığı takımlarla son düzlükte başarılı bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile ligi tamamlayan Bakkal, Akdeniz ekibiyle çıktığı son 4 haftada yenilmezken, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. 2016/17 sezonunda deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor ile son 4 maçta 5 puan topladı ve bir kez mağlup oldu. 2015/16 sezonunu da Sivasspor ile tamamlayan Mesut Bakkal, burada da son 4 maçta yenilmezken; bir galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı.