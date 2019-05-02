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Suudi Arabistan prensinden Filistin'e skandal teklif!

Suudi Arabistan prensinden Filistin'e skandal teklif!

Suudi Arabistan prensi Prens Selman'ın Filistin'den 10 milyar doları kabul ederek Yüzyılın Anlaşması'nı imzalamasını istediği ortaya çıktı.

İsrail merkezli yayın yapan Jerusalem Post'un haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistin lideri Mahmut Abbas'a "Yüzyılın Anlaşmasını" kabul etmesi için 10 milyar dolar teklifte bulundu.

Henüz detayları açıklanmayan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Kushner'ın yürüttüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının Ramazan Ayı'ndan sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Her yıl 1 milyar dolar

Ortaya çıkan iddiaya göre, Muhammed bin Selman ve Mahmud Abbas arasında gerçekleşen görüşmede, Filistin hükümetinin yıllık 1 milyar dolarlık masraflarının olduğunu öğrenen İbn Selman, anlaşmayı kabul etmesi durumunda Mahmud Abbas'a 10 yıl için 10 milyar dolar teklifte bulundu.

Kabul edilmedi

Filistin lideri Mahmut Abbas ise, "Siyasi kariyerim sona erer." düşüncesi ile İbn Selman'ın teklifini reddetti. Ürdünlü kaynaklara dayandırılan haberin devamında ise, Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmut Habbas'ın, Filistinli lider Mahmut Abbas'ı eleştirdiği belirtilerek, "Mahmut Abbas, Mısır'a, ABD'lilere, Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok fazla güveniyor ve bu durum endişe verici." ifadelerine yer verdiği iddia edildi.

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