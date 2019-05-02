Sosa gemiyi terk etmiyor

Trabzonspor'la bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine döneceği konuşulan Sosa, bordo-mavili formayı giymekten dolayı memnun.

Spor Toto Süper Lig'de ilk dört içerisinde yer alan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da Sosa gelişmesi yaşanıyor.

Bordo-Mavili takımda kaptanlık görevini aldıktan sonra bambaşka bir kimliğe bürünen ve sahiplenme duygusu ile de performansı artan Arjantinli Jose Sosa, takımda kalmaya sıcak.

Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Arjantin basınında yer alan haberlerde oyuncunun ülkesine dönmek istediği iddia edilmişti.

Sözleşmesini uzatacak

Kendisine verilen değerden de bir hayli memnun olan ve Trabzonspor'da devam etme kararı alan oyuncu önümüzdeki günlerde yönetimin kendisine sözleşmesini uzatması için resmi bir görüşme talebiyle gelmesi durumunda bunu da ailesiyle değerlendirdikten sonra kararını verecek.