Derbide dikkat çeken kare

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında iki takım yöneticileri arasındaki soğukluk dikkat çekti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’ı 57-49 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serisinin beşinci maçı 4 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak.

Tokalaşmamaları dikkati çekti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yardımcı başkan Yusuf Günay da protokol tribününden takip etti. Karşılaşmayı takip etmek için protokol tribünündeki yerini alan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın tokalaşmaması dikkati çekti.

Derbi sonrası araları açıldı

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de oynanan ve 1-1 berabere biten derbinin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen, soğukluğun geçmediği gözlendi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 14 Nisan’da oynanan derbi maçın ardından iki takımın arası açılmıştı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesi maçın hakemi Ali Palabıyık’ı sert bir dille eleştirmiş, Fenerbahçe cephesi de bu eleştirilere yanıt vermişti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bundan önceki maçlardan başlayalım. Konya maçında verilen penaltı. Elimizde tüm kayıtlar var. Tüm ısrarlara rağmen VAR konuşmaları açıklanmıyor. Bu hafta Rizespor’un iki penaltısı verilmiyor. Rakibimizin bu hafta Rizespor’la olan maçı öncesi Rize’de iki futbolcu cezalı duruma düştü. Linnes’e yapılan hareket %1000 kırmızı karttır arkadaşlar. Fenerbahçe’nin golünden önce Feghouli’ye yapılan hareket %100 faul. Ayağına basıyor. Ne hikmetse, VAR ile konuşuluyor karar verilmiyor. Nasıl devam edeceğiz böyle. Hakikaten merak ediyorum. Emeklerimize yazık ve günahtır. Eğer bir takım şampiyon ilan edilecekse, açık açık söylesin ilan etsinler. Boşu boşuna uğraşmayalım. Bir faul var, ayağa basma var, VAR’dan görüp veremiyorsunuz. Bildiğim birçok şey var. Bana söylenen birçok şey var. Türkiye adına çok üzgünüm. Zamanı geldiği zaman çok şey paylaşacağım.”

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un, Abdurrahim Albayrak’a cevap olarak yaptığı açıklama ise iplerin daha da gerilmesine neden olmuştu. Semih Özsoy “Karşı takımın hocalarına cavep vermek benim işim değil. Saha içi konuşuluyorsa, Ersun Hoca cevap verdi. Fatih Hoca’nın ‘Bizim güzel anılarımız var’ sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim” şeklinde konuşmuştu.

Daha sonra Galatasaray resmi sitesinden Semih Özsoy’a yanıt verirken, Fenerbahçe de yine resmi siteden Galatasaray’ın açıklamasına cevap vermişti.