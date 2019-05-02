Fuat Uğur'dan bomba "Pelikancılar" iddiası! Ahmet Davutoğlu'na omuz attı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, yeni yazısında "Kifayetsiz, Davutoğlu’nu ufak tefek gördün de Karamürsel sepeti mi sandın? Adam pekâlâ biliyor Pelikan diye bir zımbırtının olmadığını" ifadelerini kullandı.

Fuat Uğur, "Pelikan ağıdı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ne pelikanmış! Doyamadılar Ahmet Davutoğlu’nun siyaseten iflasıyla ilgili sorumlu olarak bu meçhul ve olmayan ’örgüt’ü suçlamaya" diye yazdı.

"İlk kontrollü patlaması gerçekleştirildi bu deklarasyonla"

"O, zaman ayarlı bir canlı bomba olarak bugünlere kuruldu ve ilk kontrollü patlaması gerçekleştirildi bu deklarasyonla" diyen uğur şöyle devam etti:

Bir yandan YSK kararı bekleniyor, S-400 füzelerinin tartışması var, öte yandan ABD Venezuela’ya darbe yaptırıyor, Pentagon-CIA-CNN-FOX iş birliğiyle tam gaz darbeci Guaido’ya destek veriliyor, Trump FETÖ elebaşını beslemeye devam edip Müslüman Kardeşler’i, yani İhvan’ı terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor, İran’a ambargo var ve Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor, Suriye desen malum. Bu arada YPG-PKK’yı ve Doğu Akdeniz’i unutmayalım.

Anlayacağınız binbir türlü konu var. Ama bunların sayıklamaları bitmek bilmiyor.

"Omuz attığını bile işittim"

Uğur, şu iddiayı ortaya attı: Adamın, Ahmet Davutoğlu’na henüz bakan olmadan önce, danışmanken gıcık kaptığı için omuz attığını bile işittim, düşünün gerisini artık. Şimdi Ahmet Davutoğlu için bana omuz atacak, öyle gözü kararmış.

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