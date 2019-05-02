HABER /  EKONOMİ

FED kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum

FED kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum

FED kararının ardından 5.90 civarında seyreden dolar, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla 5.96'ya kadar yükseldi.

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tuttu ve enflasyondaki düşüşün beklenenden daha kalıcı olabileceği uyarısı yaptı.

Kararın ardından 5.90 civarında seyreden dolar, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla 5.96'ya kadar yükseldi.

Doların alış fiyatı 5.9696, satış fiyatı ise 5.9736 olurken, Euro'da alış fiyatı 6.7008 satış fiyatı ise 6.7075 lira seviyesinde. 

"Düşük enflasyon şimdilik"

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyor, her iki yönde hareket ettirmek için güçlü bir gerekçe görmüyoruz; bu yıl için iyi bir yolda olduğumuzu görüyorum" dedi.

Çekirdek enflasyondaki düşüşün ağırlıklı olarak "Geçici faktörler"in sonucu olabileceğinin altını çizen Powell, "düşük enflasyonun şimdilik" Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmaya karar vermesinde "sabırlı" olmasına olanak verdiğini vurguladı.

"İstihdam piyasası güçlü kalmaya devam ediyor"

Politika faizi olan federal fon faiz oranının mevcut hedef bandında kalmasını sağlamak amacıyla bankalara rezerv fazlaları için ödediği faiz miktarını yüzde 2.40'tan yüzde 2.35'e düşüren Fed'in faiz açıklamasında da, "İstihdam piyasası güçlü kalmaya devam ediyor; ekonomik faaliyetler sağlam bir hızla yükseldi" denildi.

"Israrla hedefin altında gelişti"

Fed politika açıklamasında, enflasyonun "ısrarla hedefin altında geliştiği"nin belirlenmesi durumunda ise, bu durum karşısında "endişe duyulacağı ve politika belirlerken dikkate alınacağı"na da dikkat çekildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdurrahman Dilipak'tan bomba yeni parti yazısı
Abdurrahman Dilipak'tan bomba yeni parti yazısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın çevresine söyledi İstanbul seçimleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın çevresine söyledi İstanbul seçimleri...
Fuat Uğur'dan bomba "Pelikancılar" iddiası! Ahmet Davutoğlu'na omuz attı
Fuat Uğur'dan bomba "Pelikancılar" iddiası! Ahmet Davutoğlu'na omuz attı
Sosa gemiyi terk etmiyor
Sosa gemiyi terk etmiyor
Derbide dikkat çeken kare
Derbide dikkat çeken kare
İspanyol devinden Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
İspanyol devinden Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
ÖNCEKİ HABERLER
2 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgulama
2 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgulama
Suudi Arabistan prensinden Filistin'e skandal teklif!
Suudi Arabistan prensinden Filistin'e skandal teklif!
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm 2. fragmanı
E-5 Karayolunu kitleyen kaza: 2 yaralı
E-5 Karayolunu kitleyen kaza: 2 yaralı
Mesut Arsenal'dan ayrılıyor mu? Resmen açıkladı
Mesut Arsenal'dan ayrılıyor mu? Resmen açıkladı
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Türkiye Adalet Akademisi kuruldu
Türkiye Adalet Akademisi kuruldu
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Yorumlar