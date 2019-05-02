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Beşiktaş'ta Andrea Petagna sesleri

Beşiktaş'ta Andrea Petagna sesleri

Beşiktaş, bonservisi Atalanta'da olan ancak bu sezon SPAL'da kiralık olarak forma giyen golcü isim Andrea Petagna ile yakından ilgileniyor.

Atalanta ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon SPAL'a kiralanan Andrea Petagna, Beşiktaş'ın radarına takıldı.

Football Espana'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Leicester City, Tottenham ve Eintracht Frankfurt ile birlikte Beşiktaş, 23 yaşındaki golcüyle ilgileniyor.

Kariyerine Milan altyapısında başlayan Andrea Petagna, sırasıyla Sampdoria, Latine Calcio, Vicenza, Ascoli ve son olarak SPAL takımlarında forma giydi. Genç forvet, bu sezon 32 lig maçında 14 kez ağları sarstı.

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