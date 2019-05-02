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Fener'in yıldızı patladı: Tek suçlu ben miyim

Fener'in yıldızı patladı: Tek suçlu ben miyim

İstikrarsız performansıyla Fenerbahçe tribünlerinin tepkisini çeken Andre Ayew isyan etti. 

Sezon başında Swensea City'den transfer edilen Ganalı oyuncu Andre Ayew, 66 dakika sahada kaldığı Trabzonspor maçında kendisine gösterilen tepkiye bir hayli üzüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Takım olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Zihinsel olarak hepimiz sorun yaşıyoruz. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Ancak tek suçlu benmişim gibi tepki görmek beni gerçektenüzüyor. Fenerbahçe'ye kendimi borçlu hissediyorum ve bu borcumu ödemek için 1 yıl daha kalmak istiyorum. Umarım bu hayalim gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

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