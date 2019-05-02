Merih Demiral İtalya'yı fethetti! Herkes onu konuşuyor

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Merih Demirel performansı ile herkesin dikkatini çekti. WhoScored adlı internet sitesi, Nisan ayının en iyi 11'ine Merih Demiral'ı da ekledi.

4 Nisan'da oynanan Chievo maçında iki gol atarak siftah yapan Merih Demiral o karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Merih'in oynadığı futbol, o maçtan sonra neredeyse zirveye çıktı.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, sözleimesinin sona ermesi ve Fenerbahçe'de forma şansı bulamaması nedeniyle Portekiz'in Alcanense takımına transfer olmuştu.Burada Sporting'in dikkatini çeken Merih, Lizbon ekibine katılmış ve B Takımı'nda oynamaya başlamıştı. Sporting B Takımı'nda kendini geliştiren 21 yaşındaki stoper Alanyaspor'a kiralandı.