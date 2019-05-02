Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! 93 kişiyi takibe aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla bakanlar, kurmayları ve bazı kamu kuruluşlarını sosyal medyadan takibe başladı. Erdoğan, çalışmaları sosyal medya üzerinden denetleyebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak, millete hizmetin gecikmemesi ve 2023 hedeflerine ulaşmak için yeni bir adım attı.

Sosyal paylaşım platformları üzerinden mesajlarını yoğunlaştıran Erdoğan, takip ettiği isimleri de güncelledi. AK Parti yönetimi ve kabinesiyle sık sık toplantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, bu sefer bakanların ve kurmayların çalışmalarını sosyal medya üzerinden takibe başladı.

"Takipçi listesinde artış yaşandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter sayfasındaki takip listesinde daha önce sadece eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı'nın hesabı vardı. 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter sayfasındaki takipçi listesinde artış yaşandığı gözlendi.

93 hesap ekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın listesine Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi yargı organları ile AFAD, Türk Kızılay'ı, TİKA gibi kuruluşlar da eklendi. Ayrıca, AK Parti'nin MYK, TBMM Grup Başkanvekillerinin Twitter hesaplarının yanı sıra bakanların şahsi hesapları, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar ve ofislere kadar 93 hesap Erdoğan tarafından takibe alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takipçi listesindeki artış, "Kabinenin ve AK Parti yönetimini paylaşımlarını ve çalışmalarını sosyal medya üzerinden takibe aldığı" şeklinde yorumlandı.