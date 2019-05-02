HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim Beşiktaş'ın biletini kestiği yıldızı istiyor

Fatih Terim Beşiktaş'ın biletini kestiği yıldızı istiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan kaleci Tolga Zengin'in transfer edilmesini istiyor.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve Fulham'da top koşturan Ryan Babel'le her konuda el sıkışan Galatasaray, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı tecrübeli kaleci Tolga Zengin'i gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı deneyimli kaleciyi renklerine bağlamayı amaçlıyor. Teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon Muslera'nın arkasında tecrübeli bir oyuncu görmek istiyor. 

Bu sezon 3 maçta forma giydi
Tolga Zengin, Beşiktaş formasıyla çıktığı 128 müsabakada kalesinde 121 gol gördü. Tecrübeli kaleci, bu sezon ligde sadece ilk 2 haftada oynanan Akihsaspor ve Erzurumspor maçları ile ligin 12. haftasında oynanan Sivasspor maçında forma şansı bulabildi.

3 yıl için 10 milyon euro
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcunun menajeri Galatasaray'dan 3 yıl için imza parası ve maaş bedeli olarak toplam 10 milyon euro istiyor.

Pazarlıklar sürüyor
Sarı kırmızılı yönetim rakamı aşağı çekmek için pazarlık halinde. Hollandalı yıldızın olası transferinde Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Temel Karamollaoğlu'ndan TRT'ye kovboylu sitem!
Temel Karamollaoğlu'ndan TRT'ye kovboylu sitem!
Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti" yazısı: Fena halde içlerine oturmuş
Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti" yazısı: Fena halde içlerine oturmuş
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da rekor fiyatla satıldı
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da rekor fiyatla satıldı
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, "Külliye'de ilk kez" noyuyla işte bu fotoğrafı paylaştı!
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, "Külliye'de ilk kez" noyuyla işte bu fotoğrafı paylaştı!
Fenerbahçe'ye İsviçreli stoper!
Fenerbahçe'ye İsviçreli stoper!
Esenyurt'ta Afganistanlılar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta Afganistanlılar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Beşiktaş'ta Andrea Petagna sesleri
Beşiktaş'ta Andrea Petagna sesleri
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Fener'in yıldızı patladı: Tek suçlu ben miyim
Fener'in yıldızı patladı: Tek suçlu ben miyim
Merih Demiral İtalya'yı fethetti! Herkes onu konuşuyor
Merih Demiral İtalya'yı fethetti! Herkes onu konuşuyor
Çarpışma 20. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 20. bölüm 2. fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! 93 kişiyi takibe aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! 93 kişiyi takibe aldı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar