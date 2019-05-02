Fatih Terim Beşiktaş'ın biletini kestiği yıldızı istiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan kaleci Tolga Zengin'in transfer edilmesini istiyor.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve Fulham'da top koşturan Ryan Babel'le her konuda el sıkışan Galatasaray, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı tecrübeli kaleci Tolga Zengin'i gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı deneyimli kaleciyi renklerine bağlamayı amaçlıyor. Teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon Muslera'nın arkasında tecrübeli bir oyuncu görmek istiyor.

Bu sezon 3 maçta forma giydi

Tolga Zengin, Beşiktaş formasıyla çıktığı 128 müsabakada kalesinde 121 gol gördü. Tecrübeli kaleci, bu sezon ligde sadece ilk 2 haftada oynanan Akihsaspor ve Erzurumspor maçları ile ligin 12. haftasında oynanan Sivasspor maçında forma şansı bulabildi.

3 yıl için 10 milyon euro

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcunun menajeri Galatasaray'dan 3 yıl için imza parası ve maaş bedeli olarak toplam 10 milyon euro istiyor.

Pazarlıklar sürüyor

Sarı kırmızılı yönetim rakamı aşağı çekmek için pazarlık halinde. Hollandalı yıldızın olası transferinde Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek.