Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti" yazısı: Fena halde içlerine oturmuş

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Reis'i yere göğe sığdıramayanlar, Davutoğlu ve Gül üzerinden kendilerine yeni iktidar alanları açmaya çalışıyor" dedi.

Mehmet Metiner, "Üzüldüğüm tek husus, dün dünyevi makamlar için Reis karşısında el pençe duranların bugün Reis’in yerine Davutoğlu ve Gül’ü ikame etmiş olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"Tek laf etmememize pek bir hayıflanmışlar"

"Davutoğlu’nun yaptığına ‘ıslahat’ denmez" başlığıyla yayımlanan yazısında Metiner, "Davutoğlu’nun dediklerini 'ıslahat' olarak nitelendirenler 'manifesto' üzerinden tek laf etmememize pek bir hayıflanmışlar" ifadesini kullandı.

"Fena halde içlerine oturmuş!"

Metiner, "Benim genel başkan/başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Davutoğlu hakkında dediklerim de anlaşılan fena halde içlerine oturmuş!" diye yazdı.

Metiner'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız...