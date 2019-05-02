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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, "Külliye'de ilk kez" noyuyla işte bu fotoğrafı paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, "Külliye'de ilk kez" noyuyla işte bu fotoğrafı paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yemeğinden "Külliye'de ilk kez" notuyla fotoğraf paylaştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından "Külliye'de ilk kez: #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği..." mesajı ile yemeğe ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

İlgili paylaşım şöyle:

Yemeğe katılanlar duygularını dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'ne katılan ve Erdoğan ile aynı masada bulunan çeşitli meslek gruplarından işçiler duygularını dile getirdi.

Büyük bir nimet 

Yemeğe katılan ve emekli olduktan sonra Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi için gönüllü ressamlık yapan Necdet Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi haklarını önemsemesi ve taşeron sorununu çözmesinin vatandaşlar için büyük bir nimet olduğunu belirtti.

Hayatları kurtuldu insanların

Erdoğan ile programda sohbet etme fırsatı bulduğunu aktaran Köylü, "Erdoğan'a Göbeklitepe'yi resmeden bir yağlı boya çalışmasını hediye etme fırsatı buldum. Cumhurbaşkanımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Taşeron ve güvenlikçiler hakkında yaptığı icraatlar inkar edilemez. Hayatları kurtuldu insanların. Benim yakinen şahit olduğum konular bunlar." diye konuştu.

"Herkesin işçi bayramını kutluyorum"

Küçük bir kızı ölümden kurtaran işçi Oğuzhan Akgün ise davet için Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanıma, Belediye Başkanıma ve herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımla selamlaşma imkanı da bulmuş oldum. Herkesin işçi bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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