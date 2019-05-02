Temel Karamollaoğlu'ndan TRT'ye kovboylu sitem!

Son günlerde her şeye bir bahane bulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TRT’nin kuruluş yıldönümü ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Temel Karamollaoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da TRT'nin kuruluşulunu bir mesajla kutladı.

Paylaşımında Karamollaoğlu, “Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum. Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum! #TRT55Yaşında” ifadelerini kullandı.