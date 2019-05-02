HABER /  GÜNCEL

Temel Karamollaoğlu'ndan TRT'ye kovboylu sitem!

Temel Karamollaoğlu'ndan TRT'ye kovboylu sitem!

Son günlerde her şeye bir bahane bulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TRT’nin kuruluş yıldönümü ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Temel Karamollaoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da TRT'nin kuruluşulunu bir mesajla kutladı.

Paylaşımında Karamollaoğlu, “Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum. Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum! #TRT55Yaşında” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti" yazısı: Fena halde içlerine oturmuş
Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti" yazısı: Fena halde içlerine oturmuş
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da rekor fiyatla satıldı
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da rekor fiyatla satıldı
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, "Külliye'de ilk kez" noyuyla işte bu fotoğrafı paylaştı!
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, "Külliye'de ilk kez" noyuyla işte bu fotoğrafı paylaştı!
Fenerbahçe'ye İsviçreli stoper!
Fenerbahçe'ye İsviçreli stoper!
Esenyurt'ta Afganistanlılar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta Afganistanlılar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Merih Demiral İtalya'yı fethetti! Herkes onu konuşuyor
Merih Demiral İtalya'yı fethetti! Herkes onu konuşuyor
ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Beşiktaş'ta Andrea Petagna sesleri
Beşiktaş'ta Andrea Petagna sesleri
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Fener'in yıldızı patladı: Tek suçlu ben miyim
Fener'in yıldızı patladı: Tek suçlu ben miyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! 93 kişiyi takibe aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! 93 kişiyi takibe aldı
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm 2. fragmanı
FED kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum
FED kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Yorumlar