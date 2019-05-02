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Turkcell 2019 beklentilerini büyüttü!

Turkcell 2019 beklentilerini büyüttü!

Turkcell'in ilk çeyrek net karının yüzde 145 artışla 1.22 milyar lira olmasının ardından 2019 beklentilerini güncelledi.

Söz konusu artışta Fintur satışının 772 milyon TL'lik pozitif etkisi görüldü.

Turkcell'in KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre ilk çeyrekte toplam hasılatı ise yüzde 19 büyümeyle 5.68 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

2019 beklentilerini büyüttü

Şirket ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2019 beklentilerini de güncelledi.

Buna göre 2019 yılı için yüzde 16-18 olan gelir büyümesi hedefi yüzde 17-19 olarak; yüzde 37-40 aralığındaki FAVÖK marjı hedefi de yüzde 38-40 aralığına güncellendi.

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