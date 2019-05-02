Emlak Konut’tan yatırımcılara yeni fırsat!

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut’un, İstanbul’un yeni çekim merkezi Başakşehir’de hayata geçirdiği Kuzey Yakası projesine ait 62 adet cadde dükkanı satışa sunuluyor.

Yoğun talep nedeniyle açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak olan dükkanlar, yatırımcılara iş dünyasının yeni yakası Kuzey yakasında büyük yatırım fırsatı sağlayacak.

İstanbul’un yeni yakası Kuzey Yakası’nın cadde dükkanları açık arttırmayla satışa çıkıyor. Emlak Konut tarafından 11 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00’de gerçekleşecek açık arttırma için son başvuru tarihi 10 Mayıs Cuma. İstanbul’un en büyük millet bahçesi Başakşehir Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi ile iç içe olan cadde dükkanları, Başakşehir şehir hastanesi, üniversite, metro, kent meydanı ve yeni belediye binasının yanı sıra Kuzey Marmara bağlantı yollarıyla da ulaşımın merkezinde yer alıyor.

İstanbul havalimanına yakın konumda bulunan Kuzey Yakası cadde dükkanları, yanı başındaki oteli, konferans salonu ve ofisleri ile iş dünyasının yeni adresi.

Kuzey Yakası, ihtiyaçlara göre tasarlanan cadde dükkanları ve ofisleriyle, iş dünyasının yeni cazibe merkezinde yatırımcılarını bekliyor.

66 yıllık tecrübesiyle Emlak Konut, örnek şehircilik anlayışıyla kent yaşamına değer katan ve sektöre yön veren projelere imza atmaya devam ediyor. 1995 yılında pilot bölge olarak çalışmalara başlanan ve 2003 yılından sonra süratle yatırımların hızlandığı Başakşehir, planlı ve altyapılı olarak hızla gelişiyor. Bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılamak amacıyla Emlak Konut GYO, on binlerce konut, ulaşım, altyapı ve gerekli sosyal donatıların inşasını gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başakşehir konumu itibariyle İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, Şehir Hastanesi, stadyumlar, resmi kurum binaları ve üniversite gibi devletin büyük ölçekli yatırım projeleri ile her geçen gün artan potansiyeliyle ön plana çıkıyor.