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Altını olanlar dikkat! İşte son durum...

Altını olanlar dikkat! İşte son durum...

Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 244,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 401 lira, cumhuriyet altını bin 630 liradan satılıyor.

Dün ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 244,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 245,5 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 401 lira, cumhuriyet altını bin 630 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,37 azalışla bin 272 dolar seviyesinden işlem görüyor

Ons fiyatı baskı altında kalmaya devam edebilir

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsattı.

Fed'in faiz kararının ardından altının ons fiyatının gerilediğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının baskı altında kalmaya devam edebileceğini ve düşüşlerin bin 262 dolara kadar sürebileceğini söyledi.

Gram altında 240 lira destek, 245 lira direnç konumunda

Memiş, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatının 240 liranın destek, 245 liranın ise direnç konumunda olduğunun ifade etti.

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