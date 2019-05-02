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Ticaret Bakanı Pekcan, duyurdu! 81 ilde yaygınlaştırılacak

Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanı Pekcan, duyurdu! 81 ilde yaygınlaştırılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçı sayısının artırılabilmesi amacıyla TOBB ile beraber 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisleri kurduk ve bunları 81 ile yayacağız" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne katıldı.

"Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum"

Pekcan, ekonominin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini belirterek, "Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

31 İhracat Destek Ofisi

"İhracatçı sayısının artırılabilmesi amacıyla TOBB ile beraber 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisi kurduklarını ve bunu 81 ile yayacaklarını belirten" Pekcan, İhracat Destek Ofisleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Pekcan, herkesin bu ofislerden yararlanabileceğini söyledi. Bu dönemde 23 ilde istişare toplantısı düzenlediklerini kaydeden Pekcan, buralarda yaklaşık 27 bin esnaf ve 5 bin oda ve borsa temsilcisiyle bir araya geldiklerini söyledi.

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