AK Parti'den flaş İstanbul seçimleri açıklaması: Ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleri ile ilgili "Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili parti genel merkezinde basın topantısı düzenledi. İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya başvuru yapan AK Parti adına kameralar karşısına geçen Yavuz'un konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz.

Hepsi doğru çıkıyor

Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor. Bir şeyler oldu doğru, bunlar sandık başı organizasyonuyla oldu dedik.

Sandıkta usulsüz soruşturması açıklaması Yavuz, sandıkta usulsüzlük iddiaları üzerine açılan 32 soruşturma üzerinden 100 kişinin ifadeye çağrılması hakkında açıklama yaptı. Yavuz, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz. Bu münferit bir olay değil, sehven bir hata değildir. Bu sehven olmasının çok ötesine geçmiştir. Çok daha farklı suç duyuruları olabileceğini şimdiden iletebiliriz" ifadelerini kullandı.

İlçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir

Mülki idari amirleri 134 bin 334 kişiyi vermiş, ilçeler yüzde 29'unu görevlendirmiş, kalanları görevlendirmemiş. Kalanları ise kamu görevlilerinin dışına çıkarak yapmış. İlçe seçim kurulu başkanı bankalara yazı yazıyor. İlçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir? Yasaya rağmen açık, net, aleni yasa maddesine rağmen bir hüküm ihdas etme hakkına sahip midir? Adeta o yapılmıştır. Biz buna seçim yolsuzluğu demeyeceğiz de ne diyeceğiz?

İhraç edilenler listede

İhraç edilenler çokça var bu listede. İş Bankası'ndan bolca alınmış. Yapı Kredi'den, Deniz Bank'tan bolca alınmış. İş Bankası açıklama yapmış, 'Biz vermedik, bizden aldılar' diye. Ses sizden niye çıkıyor?

Bütün bunlara rağmen bu iş böyle şaibeli kalsın, şüpheli kalsın, madem CHP lehine olmuş böyle kalsın diye düşünüyorsa daha fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Biz olanları ortaya koyduk. Olağanüstü itiraz dilekçemizde bunlara yer verdik. YSK, kamu vicdanını rahatlatan, kanuna uygun bir kararın ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

CHP'nin itirazlarına yanıt

CHP'nin sözcüleri baştan beri maddi gerçeği yakalamaya dönük değil, kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye dönük çıkışlar yapmaktadır ve beyanlarda bulunmaktadır.

Maltepe ve Büyükçekmece'ye itiraz var

İlçelere ilişkin itiraz Maltepe ve Büyükçekmece'ye yönelik itiraz var. İlçelerde kesinlikle yoktur demem mümkün değildir. Ama ağırlıklı olarak yönelen büyükşehir seçimidir. YSK karar verecek. Bütün bu işler belli bir takvime bağlıdır. Buradan aldığımız dersle YSK'nın kamu görevlisi dışında sandık başına görevli atama işini netleştirmelidir. YSK ve seçim kurulları bugünden ibret alarak bundan sonraki süreçlerde benzer hadiseler olmaması için elimizden geleni yapmalıyız.

Aynı adaylar olacak

Seçim yenilenirse adaylar aynı olacak, seçmen aynı olacak. Sandığın başındaki şey aynı. Yasa çerçeveyi çizmiş. Bunun dışına çıkıldığı için sandık kurulları değişmelidir.