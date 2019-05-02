Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

"Bazıları Türkiye ittifakını Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi gösterme fitnesine düştü" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı 82 milyonun lokomotifidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, "TOBB çatısı altındaki 1.5 milyon girişimcimiz geleceğimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil doğrudan doğruya Türkiye'yi canevinden vurmayı amaçlamaktadır" diyen Erdoğan Cumhur İttifakı ile ilgili çok kritik mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Psikolojik olumsuz hava yaratma gayreti içinde"

-Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse altında sizin imzanız var. 17 yıldaki istikrar ve güven iklimi çok daha büyük başarılara imza atacağımız anlamına geliyor

-Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik psikolojik olumsuz hava yaratma gayreti içinde. Türkiye'yi 2003'ten 2018'e kadar yılda ortalama yüzde 5,6 büyütme başarısını birlikte gösterdik. Ülkemize 210 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısına birlikte imza attık. Milli gelirimizi 3 katından fazla artırmayı birlikte başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine birlikte kavuşturacağız. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız.

"Amaç ekonomik olarak diz çöktürmektir"

- Son dönemde art arda ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi siyasi olduğu kadar ekonomik olarak diz çöktürmektir. Geçmişte olduğu gibi patates, soğan meselesini neyle izah edeceğiz. Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir?

"Türkiye'yi canevinden vurmayı amaçlamaktadır"

- Bütün bunların nasıl çürütüldüğünü o depolardan, ambarlardan nasıl çöplüklere götürüldüğünü gördük. Hep birlikte bunları milli bir mesele olarak görmeye mecburuz. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil doğrudan doğruya Türkiye'yi canevinden vurmayı amaçlamaktadır.

Cumhur İttifakı

-Şimdi TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde verecek ben değilim. Bazıları hemen söyleme amacımızı ne olduğu gayet açık olan Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gösterek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki Cumhur ittifakı milletimizin tamamını atynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduk. Bu ittifaktan kaçanlar 7 Ağustos'ta zorla Yenikapı'ya gelip Yenikapı ruhunu güya kabul ettiğini söyleyenler, ondan sonra Yenikapı ruhunu reddederek ortadan kaçmışlar, terör örgütleriyle omuz omuza kol kola seçimlere girmişlerdir. Bunu da görmemiz lazım.

"Sen parti değil misin? Niye girmiyorsun seçime?"

-Dağdan talimatlar geldiğinde Ankara'da İzmir'de İstanbul'da Antalya'da seçime girmeyeceksiniz. Sen parti değil misin? Niye girmiyorsun seçime? Terör örgütleriyle kol kola olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık olmayacağız. Ülkemizin son dönemde yaşadığı kritik süreçte milletimizin yanımızda olması bizim için en büyük güven ve güç kaynağımızdır. İş dünyası bu süreçte alnının akıyla çıkmıştır.

"Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla yola çıktık"

-Şimdi geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana maruz kaldığımız ekonomik saldırılara hep birlikte çok daha güçlü cevap verme zamanı. Yaklaşık 1,5 milyon üyesi bulunan TOBB'un her bir üyesi kalksa, bir iki tane istihdam sağlasa bu sayı 3 milyona varır. O gün bu sözleri aldık. Yıl sonuna kadar bu istihdamı bekliyoruz. Bu milleti çok sevdiğini iddia edenler, TOBB iktidarın yan bahçesi midir şusu mudur, busu mudur? Yani TOBB'un böyle bir mili meselede bir istihdam meselesinde hükümetle dayanışma içinde olmasında daha doğal daha tabii ne olabilir. Çağrımızı yaptık. Sadece TOBB'a değil diğer STK'lara da aynen yönelteceğiz. "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla yola çıktık.