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Çocuk parkında taciz rezaleti! Kız çocuğu kaçarak polis merkezine sığındı

Çocuk parkında taciz rezaleti! Kız çocuğu kaçarak polis merkezine sığındı

DÜZCE'de parkta oyun oynayan Ş.K. adlı 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü 60 yaşındaki M.K.'nin yanından kaçarak emniyete koştu. Gözaltına alınan M.K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yığılca ilçe merkezinde bulunan şehir parkında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. parktaki oyun aletlerinde oynamaya başladı.

“Seni çok beğendim”

Bu sırada parkta olan M.K., küçük kızın yanına gelip, “Seni çok beğendim” diyerek, elle tacizde bulundu.

Çığlık atarak kaçtı

Çığlık atarak kaçan Ş.K., parkın karşısında bulunan Yığılca İlçe Emniyet Amirliği binasına gitti. Ş.K.'nin ailesine haber verildi.

Emniyet amirliğine gelen aile, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Yığılca Adliyesi’ne sevk edildi.

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