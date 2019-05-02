Athena Gökhan'dan AK Parti'li Ali İhsan Yavuz için bomba yorum

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz için ''Allah yalan söyleyenleri sevmez cezalandırır!'' şeklinde yorumda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bir basın açıklaması yaparak "Bütün belge ve bilgiler sandığın başında bir şeylerin döndüğünü, seçim öncesi ve sonrasında seçim kurullarına kadar sirayet eden usulsüzlüklerin ve kanunsuzlukların olduğunu gösteriyor" dedi.

Athena Gökhan Özoğuz'un yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında yaptığı açıklamalar devam ederken attığı tweet dikkat çekti. Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gökhan Özoğuz, şu ifadeleri kullandı;

''Hani insan yalan söylerken bir İfade oturur suratına , onu hemen anlarsınız. Bir de merak ediyorum ; Dünyanın neresinde bir Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı seçiminde parti bayraklarının üstündeki resimde adayın yanında yer almıştır?



Athena Gökhan'a büyük tepki

Athena Gökhan'ın Ali İhsan Yavuz hakkında yaptığı yorum, kısa süre içerisinde ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları Gökhan Özoğuz'a büyük destek verirken ünlü şarkıcıyı eleştirenler de oldu.

Hani insan yalan söylerken...

Athena Gökhan ''Hani insan yalan söylerken bir İfade oturur suratına, onu hemen anlarsınız'' şeklinde yorum yaptı. İşte o Tweeti: