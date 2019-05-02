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Tuzla’da çocuğu öldüresiye döven maganda için flaş karar

TUZLA'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Nisan'da Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde döven U.Ö. (27) hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz ederek, şüphelinin tutuklanmasını talep etmişti.

Talebi değerlendiren Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö hakkında verilen adli kontrol kararını kaldırdı. Şüpheli U.Ö. hakkında “yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

Öldüresiye dövmüştü
Tuzla’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, 12 yaşındaki M.K. adlı çocuğun aracına attığı erik çekirdeğini taş zanneden şahıs, küçük çocuğu tekme ve yumruklarla feci şekilde dövmüştü.

Neler demişti?
Dayak anına ait güvenlik görüntülerinin ortaya çıktığı olayda polis harekete geçerek şahsı yakalamıştı. Adının Ufuk Ö. olduğu öğrenilen şahıs karakola getirilerek burada ifadesi alınmıştı. Şahsın burada verdiği ifadesinde, çocuğun aracına zarar vereceğini düşünüp sinirlendiğini, o sebeple de şiddet uyguladığını söyledi. 

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