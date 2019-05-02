HABER /  POLİTİKA

CHP'den AK Parti'ye "İstanbul" yanıtı! CHP'li Torun, ateş püskürdü

CHP'den AK Parti'ye "İstanbul" yanıtı! CHP'li Torun, ateş püskürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil" diye konuştu.

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok. Türkiye olarak önümüze bakmak zorundayız. Önemli sorunlara odaklanıp, çözüm üretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

250 belediye başkanının Genel Merkez’de bir araya gelecek

Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yarın CHP’li büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplamda 250 belediye başkanının Genel Merkez’de bir araya geleceğini söyledi.

"2 ay sonra 2 günlük kamp düşünüyoruz"

Torun, toplantıda, Türkiye gündeminin ve seçim sürecinin değerlendirmesinin yapılacağını kaydetti. Halkın kendilerine gösterdiği güven ve verdiği sorumluluk karşısında en iyisini yapmak zorunda olduklarını belirten CHP’li Torun, Genel Merkez ve belediyeler ile süreci iş birliği içinde yöneteceklerini vurguladı. Torun, “2 ay sonra da belki 2 günlük kamp düşünüyoruz. Genel Merkez’de Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi de kuracağız ve bu merkez aracılığıyla belediyelerimiz ile sürekli iletişim ve karşılıklı değerlendirme halinde olacağız” diye konuştu.

"Bahçeli, başından beri aynı rüyayı görüyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “MHP, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır” açıklamasını değerlendiren Torun, “Devlet Bahçeli, başından beri aynı rüyayı görüyor. Devlet Bahçeli, hep puslu havayı sever” diye konuştu.

Erdoğan'ın "Türkiye ittifakı" açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye ittifakı" açıklamasıyla ilgili de konuşan CHP’li Torun, Türkiye’nin menfaatine olan her konuda beraber olup, çözüm üretebileceklerini söyledi. Torun, “Ama ‘Türkiye ittifakı’nı kurmadan önce o ittifakı sağlayabilmenin ön koşullarını yerine getirmek lazım. Bu ülkede demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü ortaya koymadıktan sonra sorunların çözümüne katkıda bulunmadıktan sonra hala aynı üslupla aynı kızgınlıkla ve ötekileştirerek nasıl bir ‘Türkiye ittifakı’ kuracaksınız? Her gün beyanatları izliyoruz. İnanılmaz kirli ifadeler ortaya konuyor. Bu ifadelerle nasıl ‘Türkiye ittifakı’ kuracaksınız? Önce samimi olup, gerçekten de bunu düşünüyorsanız ön adımlarınızı atmanız lazım” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yurt dışına kaçmak için saklandığı yer herkesi şaşırttı
Yurt dışına kaçmak için saklandığı yer herkesi şaşırttı
Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çavuşoğlu açıkladı
Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çavuşoğlu açıkladı
Adem Ljajic: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Adem Ljajic: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Tarih baştan yazılacak! Büyük sır ortaya çıktı bilim adamları şaşkın
Tarih baştan yazılacak! Büyük sır ortaya çıktı bilim adamları şaşkın
CHP'den çok sert "İstanbul seçimi" açıklaması!
CHP'den çok sert "İstanbul seçimi" açıklaması!
Tuzla’da çocuğu öldüresiye döven maganda için flaş karar
Tuzla’da çocuğu öldüresiye döven maganda için flaş karar
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan ayında sağlıklı bir uyku için uzmanından öneriler
Ramazan ayında sağlıklı bir uyku için uzmanından öneriler
Fikret Orman'dan kongre üyelerine çağrı
Fikret Orman'dan kongre üyelerine çağrı
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Ramazan ayı sahur ve iftarda tüketilecek en iyi besinler ve tatlılar
Ramazan ayı sahur ve iftarda tüketilecek en iyi besinler ve tatlılar
Diriliş Ertuğrul 146. bölüm fragmanı
Diriliş Ertuğrul 146. bölüm fragmanı
Adana'da baraj tünelinin kapağı patladı
Adana'da baraj tünelinin kapağı patladı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar