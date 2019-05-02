Binali Yıldırım İstanbul için tekrar aday olacak mı? Ali İhsan Yavuz açıkladı

İSTANBUL seçim sonuçlarıyla ilgili YSK kararı beklenirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım'ın adaylığı konusunda bombayı patlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İstanbul seçimleri ile ilgili "Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor" diyen Yavuz herkesin dikkatinden kaçan bir detayı da açıkladı. Yavuz, YSK'nın seçimi yenileme kararı vermesi durumunda Binali Yıldırım'ın yeniden aday olacağını söyledi.

YSK’nın İstanbul kararını açıklamasına az bir süre kaldı. YSK’nın seçimi yenileme kararı vermesi durumunda AK Parti’nin Binali Yıldırım’ı aday gösterip göstermeyeceği merak ediliyordu.

Yeniden seçim olursa aynı adaylar yarışacak

İstanbul’da yeniden seçim yapılması durumunda adayların değişip değişmeyeceği sorulan Yavuz, “Yeniden seçim olursa aynı adaylar yarışacak. Seçmen aynı olacak, sadece sandık başkanları değişecek. İstifa gibi bir durum olmazsa aynen devam edecek” açıklamasında bulundu.

Yıldırım yeniden aday olacak mısınız sorusuna ne yanıt vermişti?

Binali Yıldırım seçimin hemen ardından tekrar aday olur musunuz sorusuna ''YSK'nın vereceği kararlar ortada yokken böyle bir süreç yaşanmamışken bu şekilde bir öngörüde bulunmak anlam ifade etmez. Bekleyelim, YSK'nın vereceği karar neyse ona göre herkes durumunu değerlendirecek ve bir yol haritası çizecek’’ şeklinde yanıt vermişti.