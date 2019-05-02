HABER /  DÜNYA

Almanya'da kilise araştırması olay oldu

Almanya'da kilise araştırması olay oldu

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki kilise üyesi olanların sayısının 2060 yılına kadar yüzde 49 oranında azalarak 22,7 milyona düşecek.

Freiburg Üniversitesinin Nesiller Sözleşmesi Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada, kiliselerin mevcut 44,8 milyon civarındaki üye sayısının 2060 yılına kadar yüzde 49 oranda düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Almanya'daki 47 Katolik ve Protestan kilisesinde yapıldığı açıklanan araştırmada, 2060 yılına kadar artan maaşlar, enflasyon oranı gibi giderler de hesaplandığında kiliselerin 25 milyar avroya ihtiyacı olacağı ancak azalacak üye sayısı nedeniyle maddi sıkıntıların yaşanabileceği kaydedildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin ifadesi ortaya çıktı
İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin ifadesi ortaya çıktı
Binali Yıldırım İstanbul için tekrar aday olacak mı? Ali İhsan Yavuz açıkladı
Binali Yıldırım İstanbul için tekrar aday olacak mı? Ali İhsan Yavuz açıkladı
Eski CIA çalışanı casusluk yapmak üzere Çin ile anlaştığını itiraf etti
Eski CIA çalışanı casusluk yapmak üzere Çin ile anlaştığını itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde!
CHP'den AK Parti'ye "İstanbul" yanıtı! CHP'li Torun, ateş püskürdü
CHP'den AK Parti'ye "İstanbul" yanıtı! CHP'li Torun, ateş püskürdü
Yurt dışına kaçmak için saklandığı yer herkesi şaşırttı
Yurt dışına kaçmak için saklandığı yer herkesi şaşırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
Ramazan ayında sağlıklı bir uyku için uzmanından öneriler
Ramazan ayında sağlıklı bir uyku için uzmanından öneriler
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çavuşoğlu açıkladı
Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çavuşoğlu açıkladı
Fikret Orman'dan kongre üyelerine çağrı
Fikret Orman'dan kongre üyelerine çağrı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm 2. fragmanı
Adem Ljajic: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Adem Ljajic: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Yorumlar