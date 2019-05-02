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Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Mehmet Topal, takımdan ayrı koşulara başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, üç takım halinde yarı sahada dönüşümlü yapılan çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor maçında sakatlanan Mehmet Topal, takımdan ayrı koşulara başladı. Mehmet Topal'ın yarın takımla çalışacağı ve teknik heyetin görev vermesi durumunda Kasımpaşa maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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