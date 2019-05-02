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Yıldırım’ın 5. Galatasaray - Beşiktaş derbisi

İhlas Haber Ajansı
Yıldırım’ın 5. Galatasaray - Beşiktaş derbisi

Ankara bölgesi hakemi Bülent Yıldırım, kariyerinde 5. kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Geride kalan maçta iki takım da 1’er galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Kritik karşılaşmada dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak. 

Bülent Yıldırım bugüne kadar 4 kez Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görevlendirildi. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 1’er kez sahadan galip ayrıldı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 4 müsabakada sarı-kırmızılılar 8 gol atarken, siyah-beyazlılar 6 golle karşılık verdi. 

Ankara bölgesi hakemi, bu karşılaşmalarda kırmızı kartına hiç başvurmadı. Bülent Yıldırım, Galatasaraylı futbolculara 9, Beşiktaşlı futbolculara da 16 sarı kart çıkardı. 

Bülent Yıldırım’ın düdük çaldığı Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle: 

2009-2010 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 0 
2011-2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2 
2012-2013 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 3 
2016-2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 

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