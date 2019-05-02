Tekstil Mühendisliği seçen öğrencilere asgari ücret tutarı kadar burs verilecek

Üniversite tercihlerinde Tekstil Mühendisliği seçen öğrencilere 2020 Lira burs verilecek.

Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokole göre, üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından faydalanacak.

Bölümü teşvik etmek için harekete geçildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) açıklamasına göre, İTHİB, İHKİB ve İDMİB öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği veTürkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS)ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi.

İmzalar atıldı

Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilerin tekstil mühendisliğini seçmesi durumunda asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilmesini öngören protokol, Ankara'da tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalandı.