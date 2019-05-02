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Erdoğan'dan Aile Şurası'nda çarpıcı uyarı: Medya organlarını uyarıyorum

Erdoğan'dan Aile Şurası'nda çarpıcı uyarı: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medya organlarımız kadın programları adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük bir sorun var demektir. Bu konuda medya organlarını özellikle ikaz ediyorum, uyarıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 7. Aile Şurası'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sancılı bir süreçle karşı karşıyayız"

Aile varlığımızın temelidir, asli dayanağıdır. Nesiller arasındaki değer aktarımının da en önemli aracıdır. Ailede kişilik oluşur. Karakter dışarıdan önce aile içinde şekillenir, biçim kazanır.

Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Şehirleşmeyle aile bağları zayıfladı, aile büyüklerinin birikimleri kaybedildi.

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile aile değerlerimizde çok ciddi erezyonlar yaygınlaşıyor. Mahrem alan kavramı anlamını yitiriyor.

Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız.

"Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum..."

Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. Doğum kontrolü dediler, aile planlaması dediler, nüfuz etmeye çalıştılar. Atılan bu adımlarla nüfusumuz azaltıldı. Ben bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. Gittiğim her nikahta da en az 3 çocuk derken, her doğan rızkı ile doğar bunu bir defa bilelim. Bunu ben hayatımda yaşadım, her çocuğum rızkı ile geldi.

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