İsrail medyası Türkiye'nin Suriye operasyonunu son dakika olarak geçti

Türkiye Suriye'deki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak adına yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra şimdi de Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanıyor.

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın açıklamasında; Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın planlama ve hazırlık faaliyeti tamamlanmış durumda olduğunu açıkladı.

İsrail son dakika olarak geçti

Bu gelişmelerin ardından İsrail'in önde gelen basın kuruluşlarından Haaretz Türkiye'nin Suriye'ye girerek YPG'ye operasyon yapacak olmasını son dakika gelişmesi olarak takipçileriyle paylaştı.

Turkey, U.S. 'getting closer' on issue of Syria safe zone as violence intensifies https://t.co/ph1X6A5VA2