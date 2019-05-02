Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Büyük bir sigara üreticisinin sattığı sigaralara zam geldi.
Sigaraya paket başı 2 TL zam yapıldı.
Sigaradan alınan asgari maktu vergi artırıldı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi.
Yapılan düzenleme, sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağı anlamına geliyor.
Zamlı sigara fiyatları şöyle:
9 TL’ye satılan sigaraları 11 TL’ye,
9.5 TL’ye satılan sigaraları 11.5 TL’ye
10 TL’ye satılan sigaraları 12 TL’ye
11 TL’ye satılan sigaraları 13 TL’ye
13 TL’ye satılan sigaraları 15 TL’ye çıktı.