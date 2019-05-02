IDEF’19 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda Türkiye'nin ilk av tüfeği üreticisi

Türkiye’nin ilk av tüfeği üreticisi Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, son yıllarda yaptığı yatırımlar ve savunma sanayisine yönelik ürünleriyle önemli bir rol üstleniyor. Özellikle uzun namlulu keskin nişancı tüfeği Ovis, pompalı ve taktik tüfeklerinin yoğun ilgi gördüğü fuarda, Huğlu’nun fabrikasını büyüterek yatırımlarını artıracağı bilgisi de paylaşıldı.

Savunma sanayi sektörünün öncü firmalarından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, IDEF’19 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katıldı. Fuarda, firmanın uzun yıllar sonunda oluşan know -how’ıyla birlikte son teknolojiyi harmanlayarak ürettiği tüfekler ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, Huğlu’nun yatırımlarının artacağı ve buna bağlı olarak Ağustos ayından itibaren yeni fabrikasında faaliyet göstereceği müjdesi de verildi.

Ovis ile savunma sanayine tam destek

Fuarın taktik ve pompalı tüfeklerle birlikte gözdesi olan keskin nişancı tüfeği Ovis, .308 cal olarak üretilmiş 3+1 kapasiteli bolt action mekanizmasıyla çalışan bir ürün. Muadil ürünlerle karşılaştırıldığında Ovis, 600 gr ile 2000 gr arasında değişen ayarlanabilir tetik ağırlığı sayesinde atıcıya büyük avantajlar sağlarken, çift tırnaklı şarjör tutucu sistemi sayesinde tutukluluk gibi riskleri en aza indiriyor. Ayrıca 6 kilitli mekanizması sayesinde hem güvenlik, hem de sağlamlık açısından bir adım öne çıkıyor.

Yeni fabrikada yatırımlar artarak devam edecek

Huğlu, Ovis yivli tüfeğini seri imalata devam ederken daha büyük kapalı alana ve yeni makine yatırımlarına olan ihtiyacı özellikle göz önünde bulundurdu. Buna bağlı olarak şirket, makine yatırımlarını sürdürürken bir yandan da Ağustos ayında bitmesi planlanan yeni fabrika binası için çalışıyor. Dolayısıyla Huğlu 2019 yılında yatırımlarını, daha büyük bir alana taşıyarak devam ettirecek.

Bununla birlikte 2019 yılında yapılacak yeni atılımlar ve ürünlerle %25’lik bir büyüme de öngörülüyor. Huğlu, bu yıl içinde IDEF’19 gibi uluslararası nitelik taşıyan fuarlara katılarak farklı pazarlara ulaşmayı da hedefliyor.