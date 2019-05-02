Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan rap şarkılı şov!

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdımuhamedov, İçişleri Bakanı’nın kendisine hediye ettiği ahal teke (Türkmen atı) yavrusu Rovaç hakkında sözlerini bizzat yazdığı rap şarkısı şovu sergiledi.
Türkmenistan lideri Berdımuhamedov, ülkesinde nisan ayının son pazarında kutlanan Türkmen Atı Bayramı çerçevesinde Uluslararası Binicilik Kompleksi’nde rap yaptı.
Torunu Kerimgulı, şarkıyı söylerken devlet başkanına enstrümanıyla eşlik etti.
Sözleri Berdımuhamedov’a ait
1 Ocak’ta doğan Rovaç içimli ahal teke yavrusu hakkında olan şarkının sözleri Berdımuhamedov’a, müziğini ise torunu Kerimgulı’ya ait.
Şarkıda tay Rovaç’ın ülkenin refahı için müjdeci ve esin kaynağı olduğu söyleniyor.