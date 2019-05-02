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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yoğun bakıma kaldırıldı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yoğun bakıma kaldırıldı

Ağrı Belediyesinin AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan ofisinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Sayan'ın şeker hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dün sabah geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şeker hastalığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Dün sabah ofisinde rahatsızlandığı belirtilen Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Savcı Sayan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şeker hastalığı sebebi ile uzun süren seçim ortamının etkisi ile rahatsızlanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kontrol amacı ile yoğun bakımda tedavi gördüğü ve yarın taburcu edileceği öğrenildi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın ve Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan da Sayan’ı ziyaret ederek bilgi aldılar.

31 Mart’ta AK Parti’den Ağrı Belediye Başkanlığına seçilen Sayan son günlerde 'Suriyelileri istemiyorum' çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a verdiği tepkiyle gündeme gelmiş ve Suriyelileri Ağrı’ya davet etmişti.

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