Fehmi Koru'dan bomba "Gül" ve "Yeni parti" iddiası: Kurulacaksa 2 yeni parti kurulur

Gazeteci Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu’nun ayrı, Ali Babacan’ın ayrı parti kuracaklarını, Abdullah Gül’ün de birikimi ve tecrübesiyle Babacan’ın yanında yer alacağını belirtti.

Fehmi Koru, TV 5’de yayınlanan ve gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sunduğu “Kulis Ankara” programına konuk olarak, güncel siyasî gelişmelere dair soruları cevapladı.

Fehmi Koru, "yeni parti" iddialarına dair düşüncesinin sorulması üzerine, “Herhalde önümüzdeki günlerde, eğer içeriye çok fazla el atılmışsa, AK Parti içerisine, orada başka homurtuların dışarıya yansıyabileceğini düşünüyorum; ama ben, Ahmet Davutoğlu’nu, o beklenen partinin kurucusu olarak görmüyorum. Yani Ahmet Davutoğlu da bir parti kurmak istiyor, belli; ama esas AK Parti çevrelerinin, toplumda yeni bir parti ihtiyacı olduğuna inananların beklediği partinin, o olduğu kanaatinde değilim.” diye konuştu. Koru'nun açıklamaları şöyle:

Şu anda parti kurmayalım diyebilirsiniz

Şimdi sizin bir takviminiz olabilir. O takvime göre de adımlar atabilirsiniz. Manifestonuzu yayınlarsınız, bir homurtulara sebep olabilirsiniz; ama son kerteye geldiğinizde, oturup arkadaşlarınızla düşünürsünüz. ‘Şu anda parti kurmayalım’ diyebilirsiniz. Ya da siz, başka bir parti kurmak için yola çıkarsınız, bir bakarsınız yeni bir ortam oluşmuş. Bu ortam, işte ‘(kızgın) demiri soğutma’, ‘Türkiye İttifakı’ ile başlayan ve geçmişte beraber olduğunuz partiye gelin.

Ayrı ayrı kolları sıvamış durumdalar

Görebildiğim kadarıyla AK Parti’nin bu günkü halinin rahatsızlık doğurduğu bir kitle var. O kitlenin geçmişte önem verdiği simge birtakım isimler var. O isimler, ya bir arada, ya da ayrı ayrı, bir oluşum için kolları sıvamış durumdalar. Birincisi, Ahmet Davutoğlu. Manifestosunu zaten yayınladı. O manifestoya baktığınız zaman zaten ismi geçen diğer kişilerin katkısı olmadığını görüyorsunuz orada. O, Ahmet Davutoğlu’nun kendisinin kaleminden çıkmış, kendi fikirleriyle oluşmuş olan bir manifesto. O, farklı bir manifesto. Yani, bu günkü AK Parti…

"Gül'le sık sık görüşmüyorum"

Kendisinin Abdullah Gül ile sık sık görüştüğü şeklindeki düşüncenin doğru olmadığının altını çizen Fehmi Koru, “Ben, Gül’ün gerçekten şu anda ne düşündüğünü, sizden farklı olarak bilmiyorum. Bir şeyi bilmiyorum; ama ben, kendisini tanıdığım için, ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Bu tahmin, doğru da olmayabilir, doğru da olabilir.” dedi.

"Gül ne düşünüyor?"

Koru, “Sizce ne düşünüyor o zaman?” sorusunu ise şöyle cevapladı:“Şimdi düşünün; cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, bakanlıklar uzun zaman yapmış olan bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu deneyim, bir biçimde kullanılması gereken bir deneyim. Kendisi bunu düşünmese bile, başkalarının düşünüp, ona bu değeri bir şekilde vermeleri gerekir. Nitekim ben, uğradığım zaman, kendisinin bulunduğu yere, oraya gelmiş olan çok farklı kitlelerden insanlar görüyorum, yerli, yabancı. Danışıyorlar. Hem Dünya ile ilgili, hem Türkiye ile ilgili görüşlerini almaya çalışıyorlar. Böyle bir insan...

Gül'ün partiye girmesi genel başkan olacağı anlamına gelmez

Şimdi bu insan, bu geçmişi yaşamış olduktan sonra kalkıp yeniden bir siyasî partiye ‘Ben kurayım. Ben başkan olayım’ diye, eşik teşkil edecek şekilde davranır mı? Bana sorarsanız ben, davranacağını zannetmiyorum; ama bu deneyimi ne olacak? Bu deneyimden kim istifade etmek isterse onlara herhalde istifade ettirecek bir zemin oluşturacaktır. Onlarla birlikte, bir şekilde, olacaktır; ama bu, ille o partiye girmesi, o partinin genel başkanı olması anlamına gelmeyebilecektir.”