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Şanlıurfa'daki kazada yaralanan işçilere ziyaret

Şanlıurfa'daki kazada yaralanan işçilere ziyaret

Memur-Sen ve Hak-İş heyeti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına giderken kaza geçiren ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Memur-Sen ve Hak-İş heyeti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralananları ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız ve beraberindeki heyet, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette hastalar ve hasta yakınlarıyla görüşen heyet, doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yıldız, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan elim kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin dün memleketleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildiğini anlatan Yıldız, burada düzenlenen törenle toprağa verildiklerini kaydetti.

Kazada 13 yaralı olduğunu hatırlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"13 yaralımızdan 6'sı Şanlıurfa'dan ayrıldı, bunlardan 4'ü Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi, 2'si ise taburcu edildi. Komite olarak yaralıları ziyaret ediyoruz. Bulunduğumuz hastanede 4 arkadaşımız yatıyor, onların durumları hakkında bilgi almak için ziyaret gerçekleştirdik. Bu hastanedeki yaralılarımızdan 3'ü yoğun bakımda, biri serviste. Doktorlarımız hastalarımızı yakından takip ediyor. Burada yaralılarımızdan akraba olan iki hastamızın aynı hastaneye nakledilmesi talebi var. İnşallah onların bu isteğini yerine getirmeye çalışacağız. Yoğum bakımdaki yaralılarımız için şu an bir şey söylemek doğru olmaz. Yoğun bakımdaki süreçten sonra sağlık durumları daha rahat ortaya çıkacak. Doktorlarımızın söylediğine göre 2-3 günlük geçmesi lazım."

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün bir otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.G

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