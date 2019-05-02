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Galatasaray'da derbi hazırlıkları

Galatasaray'da derbi hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı. İdmanın yenilenme hareketleriyle tamamlandığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Terim'den basın mensuplarına doğum günü sürprizi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımı takip eden bazı basın mensuplarının doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanında muhabir Sezgin Gelmez ile foto muhabirler Gökhan Kılınçer ve Raşit Ateş için doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Basın mensupları, sahaya getirilen doğum günü pastasının mumlarını teknik direktör Fatih Terim ile birlikte üfledi.

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